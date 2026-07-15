Spence costa molto, Romero troppo: per l'Inter potrebbero essere solo operazioni last minute di fine mercato

Le idee ci sono, i contatti pure, persino le "offerte a vendere" e le auto-candidature non mancano. Ma i soldi per acquistare? Ci sarebbero in teoria (ma vengono dirottati preferibilmente sulle infrastrutture) e il tetto di spesa imposto sui cartellini dei giocatori è invece troppo basso per poter essere competitivi, in un certo tipo di trattative almeno. E poi c'è la questione ingaggi, il presidente Marotta è stato chiaro: l'Inter di oggi quando tratta un giocatore deve fare i conti anche questo parametro e l'appetibilità ne risente immancabilmente. Quindi, tradotto: nella caccia al post Dumfries, che nel corso delle settimane si è tramutata nella caccia al post Palestra e poi ancora in quella al post Khalaili, depenniamo pure Guela Doué, l'esterno dello Strasburgo. Costa almeno 45 milioni, dunque è attualmente fuori da ogni reale parametro nerazzurro.