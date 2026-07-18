Il Como saluta Engelhardt: il centrocampista vola al Friburgo

18 Lug 2026 - 11:45
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Como 1907 conferma il trasferimento a titolo definitivo di Yannik Engelhardt al Friburgo.

Il centrocampista era arrivato a Como nell’estate del 2024 e ha collezionato 26 presenze in Serie A con la maglia dei Lariani, segnando un gol e fornendo un assist, prima di essere ceduto in prestito al Borussia Mönchengladbach.

Tutto lo staff del Como 1907 ringrazia Yannik per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza nel club e gli augura ogni successo per il futuro, dentro e fuori dal campo.

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