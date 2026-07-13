Inter, Khalaili rompe il silenzio dopo il mancato trasferimento: il messaggio sui social

Dopo le parole in conferenza stampa del presidente nerazzurro Beppe Marotta ("Avevamo negoziato l'operazione con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili che non ha superato l'esame di idoneità"), anche il classe 2004 ha commentato il suo mancato trasferimento all'Inter. Lo ha fatto con una storia condivisa su Instagram in cui è immortalato in ginocchio dopo aver segnato un gol: "Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è un bene per voi. E può darsi che amiate qualcosa mentre invece è un male per voi", il messaggio allegato dall'esterno. Ora Khalaili farà ritorno a Saint-Gilloise, in Belgio, in attesa di capire cosa sarà del suo futuro: quel che è certo è che la Serie A non sarà più un'opzione.