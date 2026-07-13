affare sfumato

Inter, Khalaili rompe il silenzio dopo il mancato trasferimento: il messaggio sui social

L'esterno israeliano ha commentato il mancato trasferimento in nerazzurro con una storia sul suo profilo Instagram

13 Lug 2026 - 18:09
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Un sogno sfumato nel giro di 72 ore. Anan Khalili sembrava pronto a diventare un calciatore dell'Inter: l'affare da 25 milioni più bonus con l'Union Saint Gilloise era chiuso in ogni aspetto e anche il suo contratto quinquennale con i nerazzurri era soltanto da firmare. Il sogno però si è infranto sul più bello, a un passo dal traguardo, alle visite mediche: dopo i primi problemi emersi nei controlli svolti venerdì, il Coni ha chiesto ulteriori approfondimenti per concedere l'idoneità sportiva al ragazzo. Il verdetto finale è stato negativo e, dunque, l'Inter ora dovrà esplorare nuove piste per trovare l'erede di Denzel Dumfries.

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Le parole di Khaliali

 Dopo le parole in conferenza stampa del presidente nerazzurro Beppe Marotta ("Avevamo negoziato l'operazione con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili che non ha superato l'esame di idoneità"), anche il classe 2004 ha commentato il suo mancato trasferimento all'Inter. Lo ha fatto con una storia condivisa su Instagram in cui è immortalato in ginocchio dopo aver segnato un gol: "Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è un bene per voi. E può darsi che amiate qualcosa mentre invece è un male per voi", il messaggio allegato dall'esterno. Ora Khalaili farà ritorno a Saint-Gilloise, in Belgio, in attesa di capire cosa sarà del suo futuro: quel che è certo è che la Serie A non sarà più un'opzione.

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