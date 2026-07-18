Milan, obiettivo Karetsas: il 2007 greco è il nuovo nome per la trequarti

Amorim cerca rinforzi di qualità sulla trequarti e il Milan mette nel mirino un nuovo obiettivo: si tratta di Konstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk con 2 gol e 16 assist a referto nella passata stagione tra campionato belga ed Europa League. La valutazione è attualmente sui 35 milioni. Attenzione, però, alla concorrenza: sul gioiellino greco ci sarebbe anche il forte interesse del Borussia Dortmund, che non vorrebbe spingersi oltre a un'offerta da 30 milioni. La strategia dei rossoneri, invece, potrebbe essere quella di trovare prima un accordo con il giocatore, per poi sedersi più forte al tavolo delle trattative con il club belga.