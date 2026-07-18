Milan, obiettivo Karetsas: il 2007 greco è il nuovo nome per la trequarti

18 Lug 2026 - 12:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Karetsas © Getty Images

Karetsas © Getty Images

Amorim cerca rinforzi di qualità sulla trequarti e il Milan mette nel mirino un nuovo obiettivo: si tratta di Konstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk con 2 gol e 16 assist a referto nella passata stagione tra campionato belga ed Europa League. La valutazione è attualmente sui 35 milioni. Attenzione, però, alla concorrenza: sul gioiellino greco ci sarebbe anche il forte interesse del Borussia Dortmund, che non vorrebbe spingersi oltre a un'offerta da 30 milioni. La strategia dei rossoneri, invece, potrebbe essere quella di trovare prima un accordo con il giocatore, per poi sedersi più forte al tavolo delle trattative con il club belga. 

Karetsas ha un contratto con il Genk fino al 2029, ma il Milan è disposto a fare uno sforzo economico pur di regalare un rinforzo di qualità sulla trequarti ad Amorim. Mancino e abile nel dribbling, il 2007 greco potrebbe essere un profilo interessante da affiancare a Pulisic alle spalle dell'altro neo acquisto Goncalo Ramos

Ultimi video

00:45
Accomando: "Ore decisive per Kolo Muani, ma occhio a un possibile outsider"

Accomando: "Ore decisive per Kolo Muani, ma occhio a un possibile outsider"

00:37
Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

00:53
Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

00:31
L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

00:42
Calciomercato, Accomando: "Napoli, Allegri vuole un suo pupillo"

Calciomercato, Accomando: "Napoli, Allegri vuole un suo pupillo"

01:12
Calciomercato, Accomando: "Juventus, ecco chi è l'obiettivo in attacco"

Calciomercato, Accomando: "Juventus, ecco chi è l'obiettivo in attacco"

01:44
Questo pazzo mercato...

Questo pazzo mercato...

02:07
Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

00:20
Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

00:18
Accomando: "Rabiot vuole giocare la Champions. Occhio all'inserimento di una big italiana"

Accomando: "Rabiot vuole giocare la Champions. Occhio all'inserimento di una big italiana"

00:32
Accomando: "Modric-Milan segnali positivi. Doveva firmare questa settimana, ma..."

Accomando: "Modric-Milan segnali positivi. Doveva firmare questa settimana, ma..."

01:53
Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

00:22
L'Inter guarda in Premier, oltre a Spence c'è un'altra pista inglese...

L'Inter guarda in Premier, oltre a Spence c'è un'altra pista inglese...

00:52
Inter, i dettagli sulla trattativa con Spence

Inter, i dettagli sulla trattativa con Spence

01:04
Roma tra Summerville e rinnovi, per il Napoli pronto un esterno dalla B

Roma tra Summerville e rinnovi, per il Napoli pronto un esterno dalla B

00:45
Accomando: "Ore decisive per Kolo Muani, ma occhio a un possibile outsider"

Accomando: "Ore decisive per Kolo Muani, ma occhio a un possibile outsider"

I più visti di Mercato

Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

Supermarket Milan

Supermarket Milan

Juve, incontro per Pellegrino. Il doppio piano legato a lui e a Kolo Muani

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

Zaniolo-Udinese: è crisi

Zaniolo-Udinese: è crisi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:22
Roma, Gasperini: "Mi auguro Pellegrini possa rinnovare, deve recuperare da infortunio"
13:49
Dopo Cristante anche Mancini: ufficiale il rinnovo fino al 2029
13:39
Roma, ufficiale il rinnovo di Cristante: i dettagli del contratto
12:49
Konsa-Aston Villa, il rinnovo è lontano: l'Arsenal ci pensa
Karetsas
12:12
Milan, obiettivo Karetsas: il 2007 greco è il nuovo nome per la trequarti