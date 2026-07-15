La lunga rincorsa di Pavard: restare all'Inter converrebbe a tutti. Deciderà il gruppo

La risposta è allo stesso tempo facile e difficile. Facile perché dopo l'addio traumatico della scorsa estate, legato a screzi con lo spogliatoio nati sul finale della stagione 2024/25, tutto porta a pensare che i piani nerazzurri per il francese non siano invariati: si attendono offerte per cederlo a titolo definitivo. Difficile perché Benji l'interista, invece, vorrebbe provare a giocarsi nuovamente le sue chance a Milano, ha già lanciato qualche messaggio pubblico (e social, grazie alla moglie) e si è presentato tirato a lucido al ritiro proprio con questo obiettivo in testa. C'è chi assicura che abbia anche provveduto a scusarsi per quel che era successo oltre un anno fa: basterà?