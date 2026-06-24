MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Solet nel mirino dell'Atletico: rischio nuova beffa?

I Colchoneros potrebbero sfruttare l'impasse delle ultime settimane tra i nerazzurri e i friulani per inserirsi nella trattativa

24 Giu 2026 - 19:18
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Nemmeno il tempo di smaltire la delusione per l'affare Palestra che i dirigenti dell'Inter potrebbero dover inghiottire un altro boccone amaro. Oumar Solet, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, è finito nel mirino dell'Atletico Madrid.

Quante plusvalenze sotto la gestione Percassi: registrati quasi 800 milioni di euro

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© italyphotopress | 12. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)
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Marotta e Ausilio da settimana hanno raggiunto una base d'accordo con il calciatore ma ancora, un po' come nell'affaire Palestra, manca l'intesa totale con l'Udinese: da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25/30. La distanza sembrava colmabile ma l’impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai Colchoneros di inserirsi. L'interessamento per il classe 2000 è concreto e, nei prossimi giorni, potrebbe tramutarsi in un'offerta ufficiale in arrivo da Madrid.

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Solet, che non ha mai nascosto quanto gli piacerebbe vivere a Milano, rischia di aggiungersi a Palestra nella lunga lista dei rimpianti di mercato nerazzurro. 

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