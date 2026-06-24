Inter, Solet nel mirino dell'Atletico: rischio nuova beffa?

Marotta e Ausilio da settimana hanno raggiunto una base d'accordo con il calciatore ma ancora, un po' come nell'affaire Palestra, manca l'intesa totale con l'Udinese: da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25/30. La distanza sembrava colmabile ma l’impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai Colchoneros di inserirsi. L'interessamento per il classe 2000 è concreto e, nei prossimi giorni, potrebbe tramutarsi in un'offerta ufficiale in arrivo da Madrid.