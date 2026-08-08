Niente ritorno alla Fiorentina per Solomon: l'esterno va al West Ham, le cifre

Manor Solomon non tornerà alla Fiorentina ed è pronto a restare a Londra, trasferendosi al West Ham. L'esterno isrealiano, 27 anni, si trasferirà agli Hammers dal Tottenham per circa 6 milioni di euro più 3 di bonus.
I viola si erano detti interessati a un possibile secondo capitolo insieme a Firenze, per uno dei calciatori arrivati a gennaio e che avevano contribuito alla salvezza in Serie A, ma poi il club toscano si è concentrato su altri obiettivi e negli ultimi giorni è arrivata l'accelerata decisiva del West Ham.