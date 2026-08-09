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Inter, l'intelligenza di Chivu antidoto all'immobilismo societario: in Italia forse può bastare, ma in Europa?

Tra le grandi di Serie A la squadra nerazzurra è quella che viaggia più veloce ma anche quella che meno ha operato sul mercato

09 Ago 2026 - 10:05
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Diouf a destra, un'ottima intuizione di Chivu. Luis Henrique a sinistra, altra eccellente lettura del tecnico nerazzurro. E poi giovani che sembrano realmente di prospettiva, Idrissou per esempio, Bovio anche, bene ieri contro la Juve. Ma appunto giovani, molto giovani: ragazzi finiti in buone mani, fortuna loro, quelle del tecnico campione d'Italia, uno che certo sa valorizzare la linea verde. Bene, dunque, ma non basta. Non può bastare l'intelligenza calcistica di Chivu. L'Inter viaggia meglio e più veloce delle avversarie, lo abbiamo visto in questa prima fase di preparazione estiva, ma non è completa. Con grande garbo ma altrettanta decisione Chivu stesso lo ha detto, ripetuto e ribadito.

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Ha una difesa che con l'arrivo di Stones e il reintegrato Pavard può dirsi a posto, ecco perché Romero non serve e da giorni ormai è una pista che non esiste più. Ma a centrocampo? A centrocampo c'è non solo da sfoltire - ma quanta difficoltà a trovare una nuova sistemazione a Frattesi e pure ad Asllani! - ma anche da intervenire: Chivu chiede Curtis Jones e ha bisogno di un esterno. Ottime le sue intuizioni da grande conoscitore di calcio e di uomini, tuttavia serve che la società intervenga, che la proprietà esca da un immobilismo controproducente e autolesionistico.

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Tempi lunghi, troppo lunghi sinora per ogni decisione, con conseguenze poi esiziali: avete visto Palestra contro il Milan? Eppure, si prospetta ancora un agosto di attesa, probabilmente con un finale convulso, come quegli extra-time in cui si va all'arrembaggio per provare ad agguantare l'avversario o addirittura ribaltare il risultato. Ma a volte riesce, altre no e capita anzi di prendere gol in contropiede. A questa squadra, in fondo, basterebbe non molto per essere completata, senza l'ansia e la foga dei minuti di recupero.

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