Inter, l'intelligenza di Chivu antidoto all'immobilismo societario: in Italia forse può bastare, ma in Europa?

Ha una difesa che con l'arrivo di Stones e il reintegrato Pavard può dirsi a posto, ecco perché Romero non serve e da giorni ormai è una pista che non esiste più. Ma a centrocampo? A centrocampo c'è non solo da sfoltire - ma quanta difficoltà a trovare una nuova sistemazione a Frattesi e pure ad Asllani! - ma anche da intervenire: Chivu chiede Curtis Jones e ha bisogno di un esterno. Ottime le sue intuizioni da grande conoscitore di calcio e di uomini, tuttavia serve che la società intervenga, che la proprietà esca da un immobilismo controproducente e autolesionistico.