Cagliari, ufficiale l'acquisto di Maldini dall'Atalanta

Classe 2001, nato a Milano, è cresciuto nel vivaio del Milan sino al debutto in Prima Squadra, avvenuto ad appena 18 anni, il 2 febbraio 2020 contro il Verona. Nella stagione successiva 9 presenze tra Europa League e campionato per poi proseguire la scalata: nella stagione 2021/22 fa il suo esordio in Champions League in trasferta contro il Liverpool (15 settembre 2021), pochi giorni dopo segna la sua prima rete tra i professionisti nella vittoria esterna contro lo Spezia. Sarà un’annata fondamentale: gioca 13 gare, dà il suo contributo alla conquista dello Scudetto.