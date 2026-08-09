Liverpool, Curtis Jones escluso dal test contro il Monaco: indizio di mercato?

Andoni Iraola oggi alle 15:30 farà il suo esordio ad Anfield da allenatore del Liverpool. Il tecnico spagnolo però lo farà senza uno dei giocatori dei Reds più chiacchierati sul mercato: Curtis Jones. Il centrocampista è da tempo nei pensieri dell'Inter che però, al momento, non è disposta a investire 40 milioni di euro per un giocatore in scadenza nel 2027.

I nerazzurri comunque non hanno perso le speranze di riuscire ad ammorbidire le richieste del club inglese. In questo senso la non convocazione di Jones per il test contro il Monaco può essere letta come un buon segnale per l'Inter, anche se il Liverpool ha giustificato la scelta come "precauzionale". Jones soffrirebbe un problema all'anca e per questo Iraola non lo avrebbe rischiato.