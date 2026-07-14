Manchester Utd, ufficiale arrivo Tielemans dall'Aston Villa

14 Lug 2026 - 20:17
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Il Manchester United "è lieto di confermare l'ingaggio di Youri Tielemans" dall'Aston Villa. Il centrocampista belga ha firmato un contratto fino a giugno 2031. Tielemans, che vanta 90 presenze con la nazionale belga, è appena rientrato dai Mondiali Fifa, dove ha capitanato la sua nazionale fino ai quarti di finale. Nella scorsa stagione ha collezionato sette assist con l'Aston Villa e ha contribuito alla vittoria dell'Uefa Europa League, segnando il gol del vantaggio nella finale contro l'SC Freiburg. Tra attaccanti e centrocampisti, Tielemans è stato il giocatore con il maggior numero di passaggi in profondità ogni 100 passaggi in Premier League, oltre ad aver effettuato il secondo maggior numero di passaggi decisivi sotto pressione. Tielemans ha dichiarato: "È difficile descrivere quanto io sia orgoglioso di unirmi al Manchester United. Firmare per un club così speciale è una sensazione incredibile, è il coronamento di anni di dedizione da quando mi sono innamorato del calcio".

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