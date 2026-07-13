L'agente di Palestra replica a Marotta: "'La sua ricostruzione non risponde ai fatti, siamo stupiti e dispiaciuti"

"Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del presidente dell'Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato". Così, in una dichiarazione all'ANSA, Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra, ha risposto alle parole di Marotta, secondo cui "Palestra è venuto meno a un impegno con l'Inter, l'agente ha scelto un'altra strada e ci siamo dovuti arrendere".