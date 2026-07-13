MERCATO

L'agente di Palestra replica a Marotta: "'La sua ricostruzione non risponde ai fatti, siamo stupiti e dispiaciuti"

Lucci dopo le parole del presidente dell'Inter: "Nell'arco di 45 giorni i due club non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo"

13 Lug 2026 - 22:38
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"Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del presidente dell'Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato". Così, in una dichiarazione all'ANSA, Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra, ha risposto alle parole di Marotta, secondo cui "Palestra è venuto meno a un impegno con l'Inter, l'agente ha scelto un'altra strada e ci siamo dovuti arrendere".

"La direzione sportiva dell'Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull'opportunità di completare il trasferimento del ragazzo - ha proseguito Lucci -. Ma l'elemento che ha determinato l'esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti neanche nella conferenza stampa di oggi: nell'arco di quarantacinque giorni i due club (Inter e Atalanta, ndr), con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo".

"Questo ha fatto sì che il Chelsea, con il quale i contatti erano iniziati da appena due settimane - ha concluso Lucci - come tempestivamente fatto presente a entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l'Atalanta, con il calciatore e con noi per chiudere in maniera tempestiva l'operazione. A questo punto mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro, senza più attacchi pretestuosi a un ragazzo che merita rispetto". 

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