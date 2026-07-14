Inter fiduciosa per il sostituto di Khalaili: Doué sogno, spuntano due nomi nuovi

Come scrive il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra resta serena e fiduciosa, si è data 7-10 giorni per trovare il sostituto e provare a chiudere. La prima idea è sempre quella relativa a Guela Doué, l'esterno ivoriano dello Strasburgo, anche se il club francese chiede più di 40 milioni e dunque è un affare molto complicato, al momento da catalogare come sogno. Il 23enne è apprezzato molto anche dal Milan e per questo non è da escludere un futuro derby di mercato. Fin qui, siamo a prima delle schermaglie: i rossoneri sono occupati col dossier legato alla fascia sinistra che vede la probabile uscita di Estupinan e il possibile arrivo di Mazraoui, mentre l'Inter potrebbe virare su profili diversi.