Mercato Inter, altro ostacolo nella trattativa Curtis Jones: le parole di Iraola sono chiarissime

Inter, ecco la nuova maglia away: bianca con strisce blu sottili
© Opaleak
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Il mercato dell'Inter in questi giorni gravita attorno alla figura dell'esterno destro, dopo il tramonto della trattativa per Anan Khalaili. Ma ci sono altre situazioni da sistemare nella rosa, per esempio nel reparto difensivo ma non solo visto che Cristian Chivu non ha certo dimenticato Curtis Jones. Il centrocampista inglese piace sin dallo scorso gennaio quando l'affare non si era concretizzato per la mancata cessione di Davide Frattesi, ritornello che si sta ripetendo anche questa estate con in più la forte resistenza del Liverpool ad abbassare le richieste economiche nonostante un contratto in scadenza tra 11 mesi.
Dietro a questa tattica potrebbe nascondersi anche la volontà dei Reds di ascoltare in pieno il parere di Andoni Iraola, che ha preso il posto di Arne Slot proprio nelle scorse settimane. Il tecnico spagnolo, parlando di Jones, è stato piuttosto diretto: "Spero di poterlo trattenere, non solo quest’anno ma per più tempo. Per me è un grande giocatore. È molto importante che sia di Liverpool, ha anche personalità".
Un ostacolo in più in una trattativa già complicata, che l'Inter per ora sta osservando a fari spenti perché, come detto, concentrata su altre priorità. Sul classe 2001 c'è anche il Nottingham Forest anche se proprio Jones ha "smentito" via social nelle scorse ore che l'affare fosse già chiuso.
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