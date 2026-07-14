Mercato Inter, altro ostacolo nella trattativa Curtis Jones: le parole di Iraola sono chiarissime

Dietro a questa tattica potrebbe nascondersi anche la volontà dei Reds di ascoltare in pieno il parere di Andoni Iraola, che ha preso il posto di Arne Slot proprio nelle scorse settimane. Il tecnico spagnolo, parlando di Jones, è stato piuttosto diretto: "Spero di poterlo trattenere, non solo quest’anno ma per più tempo. Per me è un grande giocatore. È molto importante che sia di Liverpool, ha anche personalità".