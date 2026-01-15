Logo SportMediaset

MANOVRE NERAZZURRE

Inter, l'idea Perisic non decolla: ecco perché il croato non tornerà in nerazzurro

Non solo una questione anagrafica: il Psv non molla Ivan

15 Gen 2026 - 10:06

Ivan Perisic torna all'Inter? Al momento è da esludersi! L'ipotesi, insomma, può dirsi tramontata. Ha stuzzicato per qualche ora la fantasia dei tifosi nerazzurri, ma la realtà è che il Psv non ha mai aperto la porta a una partenza del croato. Facciamo subito una premesse: fronte Inter la questione anagrafica non è mai stata vista come un problema. Vero, Perisic compie 37 anni a febbraio, ma sulla sua tenuta fisica non ci sono mai stati dubbi. Oltretutto, fosse rientrato a Milano, non sarebbe stato per prendersi un posto da titolare, ma semplicemente per muoversi come alternativa agli esterni a disposizione di Chivu, lui che per predisposizione naturale è capace di esprimersi ugualmente bene sia sulla fascia sinistra che su quella destra.

Detto che Ivan ha gradito l'interesse dell'Inter, e continua a farlo, la trattativa non è decollata perché il Psv conta su di lui: gli olandesi, che viaggiano spediti in Eredivisie, hanno in questo gennaio da affrontare ancora due step importanti di Champions, a seguire i play-off, e vedono in Perisic un punto fermo di cui non intendono privarsi (in stagione ha messo insieme 4 gol e 10 assist in 23 partite, in Europa ha segnato nella vittoria contro il Liverpool). Il suo contratto, rinnovato un anno fa, scadrà nel 2027: anche da questo punto di vista, dunque, nessuna pressione.

perisic
inter
psv
mercato

