Inter, una vittoria dal valore doppio: Chivu va in fuga anche dai propri limiti

Le scelte di Chivu sono state invece volute e non obbligate. Lasciando un attimo da parte quella – filosofica – di dare un giorno libero alla squadra in fase di avvicinamento alla partita, dal punto di vista tecnico ci sarebbero molti appunti da fare. Uno è ripetitivo quasi alla noia: la fascia destra è il punto debole di questa squadra. Nelle ultime uscite era stata occupata da un Luis Henrique terrorizzato dai fischi e sempre orientato sulla giocata più facile, stavolta è toccato a Diouf che ci ha messo buona volontà ma è pur sempre un mancino schierato a destra come è già capitato a Carlos Augusto. In mezzo al campo, la scelta di non prendere un vice Calhanoglu può essere motivo di discussione. Avere lì Zielinski non è la stessa storia, anche se Mkhytarian ha fatto il possibile per dargli una mano. Qualche riflessione merita anche l’assortimento della coppia d’attacco iniziale: Bonny e Thuram, tra i quattro attaccanti nerazzurri, sono forse i meno adatti a giocare insieme, avendo alcune caratteristiche abbastanza simili.