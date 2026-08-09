Genoa, la Premier osserva Norton-Cuffy

09 Ago 2026 - 18:41
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Norton-Cuffy è uno dei nomi caldi del mercato di gennaio, visto che piace anche alla Juventus: il Genoa chiede 15-20 milioni © italyphotopress

Norton-Cuffy è uno dei nomi caldi del mercato di gennaio, visto che piace anche alla Juventus: il Genoa chiede 15-20 milioni © italyphotopress

Il Genoa ha come obiettivo quello di evitare la partenza di Norton-Cuffy: i rossoblu avrebbero, forse, accettato una partenza a inizio mercato (il giocatore era seguito da Inter, Juve e Roma), ma ora, a poche settimane dalla fine del mercato, De Rossi vorrebbe tenerlo con sé. Sull'esterno, però negli scorsi giorni si è registrato l'interesse dalla Premier League di Hull City e Everton, che sarebbero disposte a offrire una cifra tra 12 e 15 milioni. I rossoblu ne chiedono 20, la distanza c'è ma sarebbe colmabile. Anche De Rossi, negli scorsi giorni, ha ammesso: "Lo abbiamo tenuto a riposo nell'amichevole contro il Deportivo anche perché ci sono delle cose di mercato, ma era abile e arruolabile"

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