Genoa, la Premier osserva Norton-Cuffy

Il Genoa ha come obiettivo quello di evitare la partenza di Norton-Cuffy: i rossoblu avrebbero, forse, accettato una partenza a inizio mercato (il giocatore era seguito da Inter, Juve e Roma), ma ora, a poche settimane dalla fine del mercato, De Rossi vorrebbe tenerlo con sé. Sull'esterno, però negli scorsi giorni si è registrato l'interesse dalla Premier League di Hull City e Everton, che sarebbero disposte a offrire una cifra tra 12 e 15 milioni. I rossoblu ne chiedono 20, la distanza c'è ma sarebbe colmabile. Anche De Rossi, negli scorsi giorni, ha ammesso: "Lo abbiamo tenuto a riposo nell'amichevole contro il Deportivo anche perché ci sono delle cose di mercato, ma era abile e arruolabile"