Il MIlan saluta Athekame: si trasferisce in prestito al Lione

Cessione a sorpresa per il Milan: Athekame è pronto a salutare dopo una sola stagione in rossonero. Il terzino, infatti, sembra essere ormai a un passo dal Lione: l'accordo tra i club è stato trovato con la formula del prestito secco. Nella scorsa stagione lo svizzero aveva collezionato con Allegri 27 presenze in Serie A, impreziosite da due gol e due assist. Per Athekame, ora, la possibilità di mettersi in mostra anche in Ligue 1 con la maglia del Lione, a giugno 2027 sarà poi tempo di nuove valutazioni con la società rossonera.