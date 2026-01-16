Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter studia il supercolpo per l'estate: ci sono speranze per Nico Paz

Tra gli obiettivi concreti e necessari ci sono un nuovo portiere (piace sempre Vicario) e un centrocampista, con possibile ritorno di fiamma per Manu Konè 

di Enzo Palladini
16 Gen 2026 - 14:17

Adesso è davvero un progetto, o forse già qualcosa di più. Se all’inizio della stagione l’Inter era un enorme punto interrogativo, con la novità di Cristian Chivu in panchina e un organico fortemente provato dal traumatico finale dalla passata stagione, a qualche mese di distanza, al di là del primato in classifica, si comincia a ragionare su qualche investimento importante. Ovviamente bisogna restare nei canoni imposti dalla proprietà Oaktree: si spende su giocatori di prospettiva. No a operazioni tipo Cristiano Ronaldo alla Juve, il semaforo diventa verde per operazioni come quelle – poi non arrivate a bersaglio – che in estate potevano portare a Milano Lookman e Manu Konè.

Inter, sogno Nico Paz

 Per queste ragioni e non solo, Nico Paz del Como sarebbe l’operazione perfetta. Da un anno e mezzo è sotto osservazione, il vicepresidente Javier Zanetti ha stabilito un buon rapporto di amicizia con il padre del ragazzo. Ovviamente non basta. Ricapitolando la situazione, Paz è tutto del Como ma il Real Madrid può riacquistarlo la prossima estate per 9 milioni o nel 2027 per 10 milioni. E allora?

Allora bisogna studiare una formula che possa ingolosire il club blanco, compratore e non venditore per tradizione. Bisogna immaginare almeno un’offerta da 50 milioni e l’inserimento di una clausola di recompra. Allora si può cominciare a trattare per quello che Francesco Totti ha definito “l’unico giocatore di Serie A che valga la pena di essere visto all’opera”. Ci sono poi altre due considerazioni. La prima: il Real Madrid ha appena cambiato allenatore, quindi bisogna capire se Arbeloa o chi prenderà il suo posto ha in mente di trovare spazio per Nico. La seconda: nel ruolo di Paz (più o meno), il Real ha anche un altro giovanissimo talento come Franco Mastantuono. L’interrogativo è: ci sarà spazio per entrambi? In attesa di una risposta, l’Inter è alla finestra e continua a presentarsi regolarmente in tribuna quando gioca il Como con qualcuno dei suoi osservatori.

Leggi anche

L'Inter guarda a est per la difesa del futuro: fatta per Mlacic, ma c'è un altro talento croato

Inter, chi dopo Sommer?

 Un’operazione molto importante nella prossima estate sarà quella relativa al nuovo portiere. L’età di Sommer e la mancata esplosione di Josep Martinez impongono un investimento importante, Da tempo viene tenuto sotto controllo Guglielmo Vicario, che nel Tottenham sta facendo la sua figura. Profilo non giovanissimo ma di sicuro affidamento, stipendio sostenibile, valutato 30 milioni. Non dovrebbe essere complicato convincerlo, anche se in alternativa vengono presi in considerazione Suzuki del Parma (ora infortunato) e Atubolu del Friburgo.

Mercato Inter, i nomi del dopo Calhanoglu

 L’altro grande interrogativo è relativo al ruolo di regista. Hakan Calhanoglu potrebbe tornare alla carica alla fine della stagione, il Galatasaray tornerà a stuzzicarlo di sicuro. Allora non va trascurato un possibile forte ritorno dell’Inter su Manu Konè. Le prestazioni del francese con la maglia della Roma hanno dimostrato che Chivu e Ausilio avevano ragione nel puntare su di lui. Stavolta però bisognerà alzare l’offerta per convincere la dirigenza giallorossa e soprattutto Gasperini. In alternativa piace sempre Hjulmand, ex Lecce e oggi capitano dello Sporting Lisbona, già sondato in estate, con una clausola rescissoria di 70 milioni, trattabili probabilmente intorno ai 40. Altri movimenti a centrocampo sono le quasi sicure partenze di Frattesi (probabilmente già a gennaio) e Mhkitaryan. Si studia il ritorno di Aleksandar Stankovic dal Bruges, sugli esterni piace sempre Palestra che però l’Atalanta valuta tantissimo.

Inter, i nomi per la difesa

 In difesa un buon prospetto per il futuro è il croato Mlacic, già preso, ma bisogna ragionare sugli addii di Acerbi e De Vrij, Sul mercato degli svincolati c’è sempre nel mirino Marc Guehi del Crystal Palace, da tempo obiettivo nerazzurro. In Italia invece piace Comuzzo della Fiorentina, che nel recente passato è stato trattato anche dal Napoli. L’unico reparto in cui non c’è bisogno di interventi è l’attacco con i suoi fantastici quattro, a meno che qualcuno non offra cifre folli per Marcus Thuram. Nel caso, c’è sempre il vecchio pallino Castro, con la benedizione di Lautaro Martinez.

Inter, a gennaio serve un esterno destro: otto nomi in attesa del ritorno di Dumfries

1 di 8
© Getty Images | In scadenza nel 2027, l'esterno argentino dell'Atletico Madrid conosce bene la Serie A per averla giocata con l'Udinese ma sembra difficile che i Colchoneros se ne privino ad annata in corso
© Getty Images | In scadenza nel 2027, l'esterno argentino dell'Atletico Madrid conosce bene la Serie A per averla giocata con l'Udinese ma sembra difficile che i Colchoneros se ne privino ad annata in corso
© Getty Images | In scadenza nel 2027, l'esterno argentino dell'Atletico Madrid conosce bene la Serie A per averla giocata con l'Udinese ma sembra difficile che i Colchoneros se ne privino ad annata in corso

© Getty Images | In scadenza nel 2027, l'esterno argentino dell'Atletico Madrid conosce bene la Serie A per averla giocata con l'Udinese ma sembra difficile che i Colchoneros se ne privino ad annata in corso

© Getty Images | In scadenza nel 2027, l'esterno argentino dell'Atletico Madrid conosce bene la Serie A per averla giocata con l'Udinese ma sembra difficile che i Colchoneros se ne privino ad annata in corso

inter
nico paz
mercato

Ultimi video

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:50
Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

01:40
Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

00:50
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

Raimondi: "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

01:25
Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

01:01
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 14/1 SRV

Il mercato della Juventus: Chiesa fa un passo verso Torino

00:43
CLIP CLAUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN 14/1 SRV

Il mercato del Milan: si complica lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti

00:51
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

I più visti di Inter

Inter, l'idea Perisic non decolla: ecco perché il croato non tornerà in nerazzurro

Derby di Premier per Frattesi: Bournemouth avanti sul Nottingham Forest

Davide Frattesi

Il Gala torna alla carica per Frattesi: offerta pronta, domani è il giorno cruciale

In scadenza nel 2027, l'esterno argentino dell'Atletico Madrid conosce bene la Serie A per averla giocata con l'Udinese ma sembra difficile che i Colchoneros se ne privino ad annata in corso

Inter, a gennaio serve un esterno destro: otto nomi per Chivu

L'Inter guarda a est per la difesa del futuro: fatta per Mlacic, ma c'è un altro talento croato

Inter, che colpo! Hakimi ha detto sì, l'affare è in chiusura

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:23
Malen: "Alla Roma per l'ambizione del club e la passione dei tifosi"
13:05
Roma, ufficiale: Romano in prestito allo Spezia
12:28
Lazio, Lotito: "Non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato"
12:26
Genoa, Stanciu può risolvere il contratto
11:13
Juve-McKennie, rinnovo obbligato: l'Atletico spaventa, lui chiede l'aumento