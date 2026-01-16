L'Inter studia il supercolpo per l'estate: ci sono speranze per Nico Paz

Allora bisogna studiare una formula che possa ingolosire il club blanco, compratore e non venditore per tradizione. Bisogna immaginare almeno un’offerta da 50 milioni e l’inserimento di una clausola di recompra. Allora si può cominciare a trattare per quello che Francesco Totti ha definito “l’unico giocatore di Serie A che valga la pena di essere visto all’opera”. Ci sono poi altre due considerazioni. La prima: il Real Madrid ha appena cambiato allenatore, quindi bisogna capire se Arbeloa o chi prenderà il suo posto ha in mente di trovare spazio per Nico. La seconda: nel ruolo di Paz (più o meno), il Real ha anche un altro giovanissimo talento come Franco Mastantuono. L’interrogativo è: ci sarà spazio per entrambi? In attesa di una risposta, l’Inter è alla finestra e continua a presentarsi regolarmente in tribuna quando gioca il Como con qualcuno dei suoi osservatori.