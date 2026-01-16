L'Inter guarda a est per la difesa del futuro: fatta per Mlacic, si tratta per Jakirovic

L'Inter guarda al futuro e si assicura Branimir Mlacic, giovane talento dell'Hajduk Spalato. Nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca per una trattativa avviata da tempo. Il 18enne difensore centrale croato si trasferirà a Milano solo dalla prossima stagione e continuerà a giocare sino a giugno nell'Hajduk dopo che inizialmente si era pensato di "parcheggiarlo" nell'Under 23 nerazzurra. Si tratta di un'operazione da 5 milioni di euro più bonus, con il giocatore, subito convinto dall'offerta dell'Inter, che firmerà un contratto quinquennale. Una bella mossa in un reparto, quello difensivo, assolutamente da ringiovanire visto che Acerbi e De Vrij sono ormai agli sgoccioli della loro carriera.