L'Inter guarda a est per la difesa del futuro: fatta per Mlacic, si tratta per Jakirovic

I nerazzurri pronti a scommette sui due 18enni croati di Hajduk Spalato e Dinamo Zagabriadi Alberto Gasparri
L'Inter guarda al futuro e si assicura Branimir Mlacic, giovane talento dell'Hajduk Spalato. Nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca per una trattativa avviata da tempo. Il 18enne difensore centrale croato si trasferirà a Milano solo dalla prossima stagione e continuerà a giocare sino a giugno nell'Hajduk dopo che inizialmente si era pensato di "parcheggiarlo" nell'Under 23 nerazzurra. Si tratta di un'operazione da 5 milioni di euro più bonus, con il giocatore, subito convinto dall'offerta dell'Inter, che firmerà un contratto quinquennale. Una bella mossa in un reparto, quello difensivo, assolutamente da ringiovanire visto che Acerbi e De Vrij sono ormai agli sgoccioli della loro carriera.
Sempre per la difesa, l'Inter guarda ancora a est e mette nel mirino anche Leon Jakirovic. Anche lui 18enne e croato, ci sarebbe già l'accordo, mentre è ancora da definire l'intesa con il suo club, la Dinamo Zagabria, anche se attorno all'operazione c'è ottimismo.