MANOVRE NERAZZURRE

Affare Palestra, Inter e Atalanta ancora più vicine dopo un nuovo incontro

L'Inter accelera per Marco Palestra: nuovo incontro con l'Atalanta. Il giocatore spinge per Milano nonostante il pressing inglese

18 Giu 2026 - 13:24
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Palestra-Inter, dove eravamo rimasti? L'intrigo relativo all'esterno destro dell'Atalanta è il tormentone di inizio mercato per quanto riguarda i Campioni d'Italia, che non vorrebbero un epilogo come quello di Lookman. E in questo senso Oaktree dimostra di volere venire incontro alla controparte preparando una nuova offerta che toccherà i famosi 50 milioni di euro richiesti dalla Dea: 45 milioni più 5 di bonus. Scenario prospettato dall'Inter in un incontro con l'Atalanta andato in scena proprio oggi, dal quale trapela ottimismo da entrambe le parti, le discussioni riguardano proprio le modalità dei bonus.

Ora tocca proprio ai bergamaschi far capire se ciò che è trapelato da qualche giorno, cioè la disponibilità a lasciare il ragazzo in Italia e dunque premiare il pressing interista, corrisponde al vero. Probabilmente l'Atalanta, forte anche dell'interesse della Premier League, ne vorrebbe 50 in quota fissa ma allo stesso tempo è consapevole che lo stesso Palestra sta resistendo alle tentazioni inglesi proprio per abbracciare l'Inter.

L'indizio del sondaggio di Giuntoli su Savona sembra poter confermare che le tessere di questo puzzle, alla fine, si completeranno tra Milano e Bergamo. Ma, trattandosi di mercato e di operazioni tra due squadre che hanno dato vita a un epilogo come quello di Lookman, meglio non dare nulla per scontato.

Le Legends di Inter e Real in campo al Bernabeu: una sfida dai mille ricordi

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