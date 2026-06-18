Affare Palestra, Inter e Atalanta ancora più vicine dopo un nuovo incontro

Ora tocca proprio ai bergamaschi far capire se ciò che è trapelato da qualche giorno, cioè la disponibilità a lasciare il ragazzo in Italia e dunque premiare il pressing interista, corrisponde al vero. Probabilmente l'Atalanta, forte anche dell'interesse della Premier League, ne vorrebbe 50 in quota fissa ma allo stesso tempo è consapevole che lo stesso Palestra sta resistendo alle tentazioni inglesi proprio per abbracciare l'Inter.