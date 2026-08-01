MANOVRE NERAZZURRE

Inter-Romero, l'ottimismo in Argentina è frenato dalla tattica nerazzurra: la situazione

Dall'Argentina rimbalza l'accordo tra Inter e Tottennham per Romero ma la situazione attuale è diversa per tanti morivi

01 Ago 2026 - 12:14
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"Nessuna nuova, buona nuova" recita un proverbio, ma nel calciomercato è qualcosa che difficilmente ha un riscontro positivo. Vale anche per Cristian Romero, la cui situazione ha fatto parlare molto nelle ultime ore in Sudamerica. Secondo Espn Argentina, infatti, l'Inter avrebbe trovato un accordo col Tottenham sulla base di circa 40 milioni di euro mentre resta ancorano da definire stipendio e commissioni all'entourage.

In realtà nerazzurri e Spursi sin da quando hanno iniziato a parlare del difensore argentino - in scadenza 2029 ma che già dalla scorsa stagione aveva comunicato di voler andare via - hanno trovato una certa sintonia, confermata dal fatto che il prezzo è rapidamente sceso da 50 a 40 milioni ma non si mai approfondito troppo i discorsi proprio perché c'è ancora distanza sullo stipendio e perché da Milano, dopo l'acquisto di Stones, non c'è fretta, in attesa magari di qualche uscita nel reparto arretrato. Al momento la difesa è numericamente a posto visto che dopo le uscite di de Vrij e Acerbi, è arrivato il difensore inglese ed è rientrato alla base Pavard.

Nessuna novità di sostanza, dunque, che tradotto non è una buona notizia perché non avvicina Romero all'Inter ma non è neanche una cattiva notizia visto che i nerazzurri ora lavorano a fari spenti: il giocatore interessa ma solo alle giuste condizioni visto che al momento in rosa non c'è spazio, a meno di immaginare un improbabile Pavard spostato sull'esterno destro. In questo mese di mercato sarà un discorso che verrà sicuramente affrontato, prima però andranno verificate le esigenze sulla fascia destra e a centrocampo oltre, ovviamente, alle uscite.

Su Romero resta forte il Barcellona, che però non ha ancora deciso se investire risorse su un difensore centrale e necessita ugualmente di cessioni, e l'Atletico Madrid, forte dell'influenza argentina di Simeone.

Tutti i colpi a zero di Marotta nei suoi anni all'Inter

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© Getty Images | Diego Godin, 2019/20
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