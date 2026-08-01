Inter-Romero, l'ottimismo in Argentina è frenato dalla tattica nerazzurra: la situazione

In realtà nerazzurri e Spursi sin da quando hanno iniziato a parlare del difensore argentino - in scadenza 2029 ma che già dalla scorsa stagione aveva comunicato di voler andare via - hanno trovato una certa sintonia, confermata dal fatto che il prezzo è rapidamente sceso da 50 a 40 milioni ma non si mai approfondito troppo i discorsi proprio perché c'è ancora distanza sullo stipendio e perché da Milano, dopo l'acquisto di Stones, non c'è fretta, in attesa magari di qualche uscita nel reparto arretrato. Al momento la difesa è numericamente a posto visto che dopo le uscite di de Vrij e Acerbi, è arrivato il difensore inglese ed è rientrato alla base Pavard.