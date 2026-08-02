Pavard in formato Mvp prova a tenersi l'Inter: il club ragiona sul mercato in difesa

Il primo addio tra Pavard e l'Inter si era concretizzato nell'estate 2025, quando la tensione nello spogliatoio nerazzurro era arrivata ai massimi livelli. In seguito all'eliminazione dal Mondiale per club, sia capitan Lautaro Martinez sia il presidente Beppe Marotta avevano parlato pubblicamente di giocatori non disposti a dare il 100% per la causa interista e che quindi avrebbero potuto salutare.