Pavard in formato Mvp prova a tenersi l'Inter: il club ragiona sul mercato in difesa
I nerazzurri chiedono tra i 12 e i 15 milioni per il francese dopo il mancato riscatto del Marsiglia. Amichevoli e ritiro ago della bilancia, budget sull'esterno destro?
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Passo dopo passo, Benjamin Pavard sta provando a tenersi l'Inter. L'ultimo segnale nell'amichevole vinta ai rigori contro il Manchester City: gol del pareggio e premio di Mvp della sfida a Hong Kong, dopo una buona prestazione che sottolinea un buono stato di forma.
"Benji l'interista" sogna un'altra chance in nerazzurro, sebbene il club resti in attesa di offerte che potrebbero anche sbloccare il mercato sia per quanto riguarda il difensore sia per quanto riguarda l'esterno richiesto da Chivu.
Quanto chiede l'Inter per Pavard?
L'Inter aprirebbe alla cessione in caso di offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro, quest'ultima la cifra a cui era stato fissato il riscatto per il Marsiglia dopo il prestito della stagione 2025/26. Le prestazioni deludenti e l'ingaggio troppo alto (5 milioni di euro con contratto fino al 2028) hanno portato l'OM a rinunciare.
Ecco quindi il ritorno all'Inter, con il ritiro in Germania come prima occasione per provare a dimostrare di essere ancora utile alla causa. Le amichevoli stanno andando bene, tanto da far riflettere il direttore sportivo Piero Ausilio: e se il nuovo difensore, dopo l'arrivo di Stones, fosse già in casa? Una possibilità che porterebbe a concentrare gli sforzi sulle corsie laterali e a insistere per Romero del Tottenham solo in caso di cessioni inaspettate, come quella di Bastoni.
Perché Pavard aveva lasciato l'Inter: le parole di Lautaro e la partita a padel
Il primo addio tra Pavard e l'Inter si era concretizzato nell'estate 2025, quando la tensione nello spogliatoio nerazzurro era arrivata ai massimi livelli. In seguito all'eliminazione dal Mondiale per club, sia capitan Lautaro Martinez sia il presidente Beppe Marotta avevano parlato pubblicamente di giocatori non disposti a dare il 100% per la causa interista e che quindi avrebbero potuto salutare.
Il riferimento era soprattutto a Pavard, con cui c'era stato qualche problema all'interno dello spogliatoio e poi la polemica relativa al fatto che il francese giocasse a padel in Sardegna (con Theo Hernandez) dopo essere rientrato anticipatamente in Italia per un infortunio alla caviglia.