Atalanta, Giuntoli vuole Savona: può essere la chiave per Palestra all’Inter

In questi giorni la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra è in stand-by, ma la sensazione è che potrebbe sbloccarsi presto con il tanto atteso rilancio da parte del club di Viale della Liberazione e per questo il club bergamasco cerca il sostituto dell’azzurro e lavora con forza su Nicolò Savona, terzino classe 2003 che si è trasferito in Premier League durante l'ultima sessione di mercato estiva, lasciando la Juventus a titolo definitivo all'interno di un'operazione da 13 milioni di euro (pagabili in quattro esercizi) più altri 2,5 milioni di bonus.
Come riporta Matteo Moretto sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano, i contatti tra l’Atalanta e il Nottingham Forrest sarebbero già stati avviati su pressione di Cristiano Giuntoli, che conosce bene il giocatore per averlo visto alla Juve e vorrebbe portarlo nella rosa di Sarri. Dal canto suo Savona, che in stagione ha giocato solo 14 partite (con due gol), avrebbe aperto al ritorno in Italia e il suo arrivo a Bergamo potrebbe favorire la cessione di Palestra, che gioca nello stesso ruolo e da tempo ormai è finito nel mirino dell’Inter.
I dirigenti nerazzurri avrebbero già trovato un accordo con l'entourage del giocatore per un contratto sino al 30 giugno 2031, da cinque anni, per 2 milioni di euro più bonus circa. Tuttavia, c’è da trovare l'intesa con l'Atalanta, che valuta il suo gioiello almeno 50 milioni di euro e che sotto quelle cifre non vuole neanche sedersi a trattare. Almeno finché non arriva Savona…