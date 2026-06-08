Atalanta, Giuntoli vuole Savona: può essere la chiave per Palestra all’Inter

Come riporta Matteo Moretto sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano, i contatti tra l’Atalanta e il Nottingham Forrest sarebbero già stati avviati su pressione di Cristiano Giuntoli, che conosce bene il giocatore per averlo visto alla Juve e vorrebbe portarlo nella rosa di Sarri. Dal canto suo Savona, che in stagione ha giocato solo 14 partite (con due gol), avrebbe aperto al ritorno in Italia e il suo arrivo a Bergamo potrebbe favorire la cessione di Palestra, che gioca nello stesso ruolo e da tempo ormai è finito nel mirino dell’Inter.