Il Chelsea sulle tracce di Palestra ma il terzino aspetta l'Inter. E l'Atalanta tiene duro: vuole almeno 50 milioni

I Campioni d'Italia si fanno forza sulla volontà dell'esterno che ha espresso chiaramente l'intenzione di continuare a giocare in Serie A e che con l'Inter ha già un accordo di base per un contratto fino al 2031. Starà adesso al ds Ausilio superare l'empasse e alzare quindi la prima offerta che si attesta a quota 45 milioni di euro (più 5 di bonus). Al momento l'Atalanta tiene duro e continua a chiedere più di 50 milioni per dare l'ok alla partenza del classe 2005. Dal suo canto l'Atalanta non ha fretta e spera in un'asta grazie ai club di Premier (il Manchester City di Maresca potrebbe provarci sul serio oltre al Chelsea). Intanto i tifosi della Dea hanno preso posizione con uno striscione: "Ce l'ha ordinato il medico: almeno un anno di Palestra...', recita il messaggio, firmato dal 'Gruppo Pensiunacc', pensionati in dialetto bergamasco.