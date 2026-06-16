MANOVRE NERAZZURRE

Il Chelsea sulle tracce di Palestra ma il terzino aspetta l'Inter. E l'Atalanta tiene duro: vuole almeno 50 milioni

Dopo il Manchester City anche i Blues hanno bussato alla porta dell'entourage del promettente terzino

16 Giu 2026 - 13:50
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Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Una richiesta di informazioni da parte dei Blues che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella, finito al Real Madrid. Nessuna trattativa quindi a differenza di quanto sta accadendo all'Inter che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne.

I Campioni d'Italia si fanno forza sulla volontà dell'esterno che ha espresso chiaramente l'intenzione di continuare a giocare in Serie A e che con l'Inter ha già un accordo di base per un contratto fino al 2031. Starà adesso al ds Ausilio superare l'empasse e alzare quindi la prima offerta che si attesta a quota 45 milioni di euro (più 5 di bonus). Al momento l'Atalanta tiene duro e continua a chiedere più di 50 milioni per dare l'ok alla partenza del classe 2005. Dal suo canto l'Atalanta non ha fretta e spera in un'asta grazie ai club di Premier (il Manchester City di Maresca potrebbe provarci sul serio oltre al Chelsea). Intanto i tifosi della Dea hanno preso posizione con uno striscione: "Ce l'ha ordinato il medico: almeno un anno di Palestra...', recita il messaggio, firmato dal 'Gruppo Pensiunacc', pensionati in dialetto bergamasco.  

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