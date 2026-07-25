Inter, per Romero devi stringere: ecco budget, strategia e tempi dell'affare

Akanji-Romero-Bastoni. È questa la coppia difensiva che Chivu sogna per la sua Inter per la prossima stagione. Il Cuti, sogno di una mezza estate, si sta trasformando in realtà: l'agente dell'argentino è arrivato a Milano e sono iniziati i primi dialoghi con i nerazzurri. L'obiettivo in Viale della Liberazione è trovare l'accordo con l'ex Genoa e Atalanta per poi sedersi al tavolo con il Tottenham, contento di liberarsi del centrale ma al giusto prezzo.
Romero sarebbe ben felice di riabbracciare la Serie A ma serve andare di corsa. Sì perché su di lui ci sono Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid e Barcellona, quest'ultimo alle prese con i soliti problemi relativi ai tesseramenti. L'Inter non può permettersi l'ennesima beffa, e con un triennale da 5 milioni a stagione il sì del classe 1998 sarebbe molto probabile.
Serve un'eccezione da parte di Oaktree anche sul fronte del cartellino dato che gli Spurs chiedono almeno 50 milioni di euro per privarsi di Romero. Al momento l'Inter non è intenzionata a spingersi oltre i 40 mln più bonus per un affare che il ds Ausilio strutturerebbe in prestito (oneroso) con obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere. Condizioni per certi versi simili all'operazione della scorsa estate legata ad Akanji. Come detto sopra i Campioni d'Italia devono essere rapidi: lo sa anche Marotta che punta a chiudere l'operazione già la prossima settimana.
IL PIANO PER LA DIFESA E NON SOLO
L'eventuale arrivo di Romero rappresenterebbe il fiore all'occhiello del mercato dell'Inter. Un colpo da novanta che porterebbe via gran parte del budget nerazzurro. Per questo il ds Ausilio sarebbe orientato a trattenere il rientrante Pavard: in caso d'addio dell'ex Marsiglia si punterebbe su un profilo low cost. Negli altri reparti possibili investimenti in base alle opportunità del mercato e a eventuali altre uscite.