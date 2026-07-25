Inter, per Romero devi stringere: ecco budget, strategia e tempi dell'affare

Akanji-Romero-Bastoni. È questa la coppia difensiva che Chivu sogna per la sua Inter per la prossima stagione. Il Cuti, sogno di una mezza estate, si sta trasformando in realtà: l'agente dell'argentino è arrivato a Milano e sono iniziati i primi dialoghi con i nerazzurri. L'obiettivo in Viale della Liberazione è trovare l'accordo con l'ex Genoa e Atalanta per poi sedersi al tavolo con il Tottenham, contento di liberarsi del centrale ma al giusto prezzo.