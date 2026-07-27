L'Inter alza il muro: Stones vicinissimo. L'inglese non esclude Romero

Secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter starebbe intensificando i contatti per bruciare la concorrenza su Stones. L’inglese è disponibile a parametro zero dopo che lo scorso 30 giugno il suo contratto con il Manchester City è scaduto. Nelle ultime settimane il centrale era stato proposto in diverse occasioni ai nerazzurri, ma ora Ausilio e Marotta avrebbero deciso di affondare: trovata l'intesa per un biennale da 4 milioni a stagione. L'accordo verbale con il difensore inglese è stato trovato, ora bisognerà metterlo nero su bianco. Sul tavolo di Stones le offerte non mancavano: Chelsea, Arsenal e anche la Juve nelle ultime ore aveva provato a informarsi e recuperare terreno ma, al momento, l'Inter guida la corsa e già nelle prossime ore potrebbe chiudere la pratica. Stones infatti ha dato una corsia preferenziale ai nerazzurri.