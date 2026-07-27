L'Inter alza il muro: Stones vicinissimo. L'inglese non esclude Romero

Karlsruher-Inter: il film della partita
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Contatti positivi con l'entourage dell'ex City: distanza minima. L'arrivo di Stones non esclude l'argentino per cui però ci vorrà più tempo e, probabilmente, l'addio di Pavard
Un difensore subito, l'altro con calma. L'Inter rompe gli indugi e prova a dare un'accelerata decisa al suo mercato: l'accordo verbale per portare John Stones a Milano è stato raggiunto. E, secondo quanto filtra da viale della Liberazione, l'arrivo dell'ex City non escluderebbe l'altro grande obiettivo conclamato per la difesa, ovvero Cristian Romero. I nerazzurri a giugno hanno perso due difensori di grande affidabilità come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij (oltre al jolly Matteo Darmian). Per questo Piero Ausilio, qualche settimana fa, aveva dichiarato che dietro sarebbero arrivati due rinforzi: nell'idea dell'Inter i profili giusti potrebbero essere proprio l'inglese e l'argentino.
Secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter starebbe intensificando i contatti per bruciare la concorrenza su Stones. L’inglese è disponibile a parametro zero dopo che lo scorso 30 giugno il suo contratto con il Manchester City è scaduto. Nelle ultime settimane il centrale era stato proposto in diverse occasioni ai nerazzurri, ma ora Ausilio e Marotta avrebbero deciso di affondare: trovata l'intesa per un biennale da 4 milioni a stagione. L'accordo verbale con il difensore inglese è stato trovato, ora bisognerà metterlo nero su bianco. Sul tavolo di Stones le offerte non mancavano: Chelsea, Arsenal e anche la Juve nelle ultime ore aveva provato a informarsi e recuperare terreno ma, al momento, l'Inter guida la corsa e già nelle prossime ore potrebbe chiudere la pratica. Stones infatti ha dato una corsia preferenziale ai nerazzurri.
L'arrivo dell'inglese non chiuderebbe le porte a quello del Cuti Romero. Il centrale argentino considera terminata la sua avventura col Tottenham e piace molto ai nerazzurri come rivelato dal ds Ausilio. L'operazione per Romero è sicuramente più complessa rispetto a Stones, in primis per i costi, e per questo potrebbe richiedere un po' più di tempo. Non solo lato club, con gli Spurs che insistono sulla richiesta di 40/45 milioni di euro, ma anche sul fronte dell'accordo col calciatore. Un anno fa il Cuti ha firmato un contratto molto importante, da circa 6,5 milioni di euro a stagione. L'Inter non vorrebbe spingersi così in alto: l'idea sarebbe garantire un anno in più di contratto (quindi fino al 2030) e avvicinarsi alla cifra richiesta magari inserendo qualche bonus. L'accordo è tutt’altro che scontato ma da entrambe le parti sembra esserci la volontà di trovare la quadra. Certo, con un doppio innesto così pesante il reparto andrebbe in overbooking, ma in quel caso l'uscita di Benjamin Pavard sarebbe cosa quasi scontata. Con Romero e Stones, l'Inter alzerebbe un muro difensivo con pochi eguali non solo in Italia ma anche in giro per l'Europa.
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