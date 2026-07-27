Inter-Romero, si entra nella settimana decisiva. Anche Lautaro Martinez in pressing

Gli ostacoli da superare sono sempre quelli legati al prezzo del cartellino anche se l'iniziale richiesta di 50 milioni da parte del Tottenham, emersa nei colloqui per Spence, si è già abbassata di una decina scarsa di milioni. L'obiettivo di Marotta e Ausilio è limare ulteriormente qualcosina, diciamo 40 milioni di euro bonus compresi, e gli Spurs hanno visto come segnale positivo l'intenzione di acquisire il centrale argentino a titolo definitivo e non in prestito con obbligo di riscatto. Di fatto c'è il via libera di Oaktree a un investimento diverso dalla politica "dei giovani", Romero ha 28 anni, come accaduto per le trattative poi naufragate per i vari Lookman e Palestra.