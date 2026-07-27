manovre nerazzurre

Inter-Romero, si entra nella settimana decisiva. Anche Lautaro Martinez in pressing

I nerazzurri vogliono il difensore argentino a titolo definitivo, serve trovare la quadra col Tottenham. Due big estere alle spalle

27 Lug 2026 - 12:08
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Cristian Romero è l'obiettivo di mercato sul quale l'Inter lavorerà alacremente questa settimana, sperando di chiudere un affare che porterebbe alla corte di Cristian Chivu un difensore centrale di sicuro affidamento e che darebbe nuova leadership in un reparto che ha perso Acerbi, De Virj e Darmian.

Inter, quanto costa Romero?

 Gli ostacoli da superare sono sempre quelli legati al prezzo del cartellino anche se l'iniziale richiesta di 50 milioni da parte del Tottenham, emersa nei colloqui per Spence, si è già abbassata di una decina scarsa di milioni. L'obiettivo di Marotta e Ausilio è limare ulteriormente qualcosina, diciamo 40 milioni di euro bonus compresi, e gli Spurs hanno visto come segnale positivo l'intenzione di acquisire il centrale argentino a titolo definitivo e non in prestito con obbligo di riscatto. Di fatto c'è il via libera di Oaktree a un investimento diverso dalla politica "dei giovani", Romero ha 28 anni, come accaduto per le trattative poi naufragate per i vari Lookman e Palestra.

Il fattore Lautaro

 Altri due incastri in questo puzzle possono favorire l'Inter. Il primo sono le parole di De Zerbi, che invitato i giocatori che non vogliono più stare al Tottenham ad andarsene il prima possibile. E poi le chiacchiarate tra Romero e Lautaro Martinez, già nei giorni del Mondiale nel ritiro argentino, che assomigliano a una sorta di assist.

La concorrenza

 Sullo sfondo restano Barcellona, che prima deve vendere, e Atletico Madrid, col Cholo Simeone da sempre grande sponsor per accogliere nuovi argentini. Ma l'Inter conta di chiudere prima di altre intrusioni, ecco perché la clessidra è tarata sui prossimi sette giorni.

Karlsruher-Inter: il film della partita

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