Inter, Romero apre ai nerazzurri: contatti in corso, pronto la prima offerta

Cristian Romero apre al trasferimento all'Inter. In uscita dal Tottenham perché fuori dal progetto di Roberto De Zerbi, il difensore argentino potrebbe tornare in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Genoa e Atalanta tra il 2018 e il 2021. Nelle ultime ore, l'Inter sta provando ad affondare il colpo e ha trovato apertura totale da parte del calciatore, pronto a sposare il progetto nerazzurro. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Cuti che è un obiettivo concreto come confermato dallo stesso ds nerazzurro Piero Ausilio, ospite della serata d'apertura della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival: "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo".