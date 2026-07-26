Inter, Romero apre ai nerazzurri: contatti in corso, pronto la prima offerta

Cristian Romero apre al trasferimento all'Inter. In uscita dal Tottenham perché fuori dal progetto di Roberto De Zerbi, il difensore argentino potrebbe tornare in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Genoa e Atalanta tra il 2018 e il 2021. Nelle ultime ore, l'Inter sta provando ad affondare il colpo e ha trovato apertura totale da parte del calciatore, pronto a sposare il progetto nerazzurro. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Cuti che è un obiettivo concreto come confermato dallo stesso ds nerazzurro Piero Ausilio, ospite della serata d'apertura della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival: "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo".
Formula "alla Akanji"
Il ds nerazzurro è rimasto cauto e ha preferito non sbilanciarsi, ma la verità è che i nerazzurri, visti i problemi a individuare un esterno destra che convinca per caratteristiche e costo, ormai da qualche giorno hanno deciso di virare con forza sul difensore del Tottenham. I contatti con l'entourage del giocatore e con gli Spurs sono continui: l'obiettivo dell'Inter sarebbe quello di chiudere per una cifra intorno ai 40 milioni di euro con una formula "alla Akanji", ovvero un prestito oneroso con un diritto di riscatto molto semplice o addirittura un obbligo. Ancora da capire però se da Londra arriveranno aperture.
Concorrenza folta
L'Inter comunque continua a lavorare con convinzione su questa pista anche se gli ostacoli non mancano: dalla valutazione che gli Spurs fanno del calciatore, che parte da 50 milioni, al contratto da 6 milioni all'anno dell'argentino. In più i nerazzurri dovranno fare i conti anche con una folta e pericolosa concorrenza: secondo quanto filtra dall'Inghilterra anche l'Arsenal, dopo Atletico Madrid e Barcellona, si sarebbe messo sulle tracce di Romero. Il Cuti è il profilo che convince di più per rinforzare un reparto che, quest'estate, ha salutato due pilastri del calibro di Acerbi e De Vrij.