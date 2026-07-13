Cagliari, rinforzo a centrocampo: ufficiale l'arrivo di Fazzini

13 Lug 2026 - 21:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© cagliaricalcio.com

© cagliaricalcio.com

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini, che si trasferisce in rossoblù dall’ACF Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.

Nato a Massa, 23 anni, è cresciuto nel Settore giovanile dell’Empoli con cui ha vinto il campionato Primavera 2020/21. La stagione successiva gioca la Youth League ed entra subito nel giro della prima squadra, con cui debutta il 19 gennaio 2022 in Coppa Italia contro l’Inter. Il 14 agosto dello stesso anno fa il suo esordio in Serie A contro lo Spezia, incrementando via via minutaggio e presenze: saranno 21 a fine campionato. La stagione 23/24 è quella della sua consacrazione: disputa 31 partite, segna la sua prima rete tra i professionisti (contro il Sassuolo, il 26 novembre 2023) e si mette definitivamente in evidenza, tra i giovani italiani più interessanti e promettenti della Serie A.

Dopo aver totalizzato nell’annata sportiva 2024/25 22 gare, con 6 reti e 2 assist, si trasferisce alla Fiorentina: con i Viola ha collezionato 32 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, arrivando sino ai quarti di finale della competizione.

Sempre nel giro delle nazionali giovanili azzurre, ha partecipato agli ultimi Europei U21, giocati in Slovacchia la scorsa estate.

Calciatore duttile, grazie alle sue doti tecniche e atletiche può ricoprire più ruoli del centrocampo, agendo sia da mezz’ala che da trequartista. Agile e rapido, ottima visione di gioco, bravo nello stretto, è dotato di un buon dribbling e di un’innata capacità di inserimento.

Benvenuto in Sardegna, Jacopo!

Ultimi video

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

01:00
Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

01:06
Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

01:30
Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

I più visti di Mercato

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Mercato Napoli: alla scoperta di Zeballos, guarda le magie con il Boca

Mercato Napoli: alla scoperta di Zeballos, guarda le magie con il Boca

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Yann Sommer

Mercato, mai così tanti svincolati di valore: la nostra top 11… senza Modric

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:36
L'Aston Villa cerca il sostituto di Digne: accelerata per Estupiñan del Milan
21:52
Lecce, contatti in corso con lo svincolato Hysaj
21:47
Cagliari, rinforzo a centrocampo: ufficiale l'arrivo di Fazzini
21:12
Frosinone, rinforzo a centrocampo per Alvini: ufficiale l'arrivo di El Azzouzi
19:47
Lazio, ecco il sostituto di Gila: preso lo svincolato Doekhi