L'Aston Villa cerca il sostituto di Digne: accelerata per Estupiñan del Milan

Pervis Estupiñan potrebbe tornare in Premier League. Dopo la cessione di Digne al Psg, l'Aston Villa è a caccia di un sostituto e nelle ultime ore sta accelerando pesantemente per acquistare il terzino rossonero. L'acquisto dell'ecuadoregno è una richiesta dello stesso Unai Emery, che lo aveva già allenato ai tempi del Villarreal. Anche il giocatore spinge per tornare in Premier a un anno di distanza dall'addio dal Brighton. Attualmente c'è distanza tra la richiesta del Milan, che si aggira attorno ai 17-18 milioni di euro, e l'offerta dell'Aston Villa, ferma a una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro.