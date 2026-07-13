L'Aston Villa cerca il sostituto di Digne: accelerata per Estupiñan del Milan

13 Lug 2026 - 22:36
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© italyphotopress

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Pervis Estupiñan potrebbe tornare in Premier League. Dopo la cessione di Digne al Psg, l'Aston Villa è a caccia di un sostituto e nelle ultime ore sta accelerando pesantemente per acquistare il terzino rossonero. L'acquisto dell'ecuadoregno è una richiesta dello stesso Unai Emery, che lo aveva già allenato ai tempi del Villarreal. Anche il giocatore spinge per tornare in Premier a un anno di distanza dall'addio dal Brighton. Attualmente c'è distanza tra la richiesta del Milan, che si aggira attorno ai 17-18 milioni di euro, e l'offerta dell'Aston Villa, ferma a una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro.

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