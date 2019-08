Lukaku, testa a testa tra Inter e Juventus

In Inghilterra riferiscono di un via libera di Solskjaer alla partenza di Lukaku: il tecnico sarebbe stato 'tranquillizzato' dal positivo inserimento di alcuni giovani attaccanti in prima squadra. Quasi certamente il 26enne non giocherà in Premier nella prossima stagione e il suo addio non dovrebbe essere per forza avvenire entro l'8 agosto (giorno di chiusura del mercato in Inghilterra, ma i club dopo questa data possono fare cessioni): l'ipotesi si trasformerebbe in certezza se lo United nei prossimi tre giorni riuscisse ad acquisire un elemento con le caratteristiche di Lukaku (difficile che sia Mandzukic).

L'Inter resta in gioco ed è pronta a dare battaglia, mettendo sul piatto 70 milioni più 5 di bonus: non sono gli 83 che chiedono a Manchester ma non siamo poi così lontani. D'altro canto i nerazzurri sembravano tagliati fuori a causa dell'inserimento juventino e invece sono rientrati in corsa a pieno titolo. Ora sognano di effettuare il contro-sorpasso decisivo.