Wirtz parla del futuro: "Lasciare la comfort zone mi tenta..."

Tutti lo vogliono, Florian Wirtz sfoglia la margherita. Il talento tedesco si trova davanti a una scelta difficile: da un lato continuare con il Leverkusen, dall'altro provare qualcosa di nuovo con Bayern (la favorita al momento), Real e City in attesa della sua decisione. Sul tema proprio il classe 2003 si è espresso così: "Lasciare la mia comfort zone e provare qualcosa di nuovo mi tenta". Poi Wirtz parla delle pretendenti: "Sono fortunato ad avere grandi club che bussano alla mia porta e oggi giocare in una delle migliori squadre in Germania e in Europa, il Leverkusen".