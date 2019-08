Calciomercato Juve, Cancelo addio: dal City arriva Danilo

La Juve saluta Joao Cancelo ed è pronta ad accogliere Danilo Luiz da Silva, conosciuto semplicemente come Danilo. Tutto fatto, o quasi, per lo scambio con il Manchester City che a ore potrebbe chiudersi e nei prossimi giorni, considerando anche la deadline dell'8 agosto per il mercato in Premier, sarà anche ufficiale. Ai bianconeri andrà anche un ricco conguaglio di circa 30 milioni.