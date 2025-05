L’Inter programma il futuro: Luis Henrique si avvicina, primi contatti per De Winter

L'Inter corre veloce per Luis Henrique. Il classe 2001 del Marisglia è il profilo scelto per rinforzare il pacchetto degli esterni, in particolare a destra, dove il suo arrivo permetterebbe a Denzel Dumfries di trovare un alter ego e a Matteo Darmian di arretrare ufficialmente a braccetto di destra. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio l'Inter avrebbe trovato l'intesa totale con il calciatore per un contratto quinquennale. Quello che manca per portare il brasiliano a Milano è l'intesa col Marsiglia sul prezzo: i francesi sono irremovibili sulla richiesta di 30 milioni, forti anche di una stagione da 9 gol e 9 assist messi a referto dal brasiliano. L'Inter però non vorrebbe spingersi oltre i 25. La sensazione, vista la volontà del giocatore e i buoni rapporti tra le due società, è che l'operazione alla fine andrà in porto: troppo sottile la distanza tra domanda e offerta per far saltare un affare così ben intavolato. E i vertici nerazzurri hanno fretta: l'obiettivo sarebbe sfruttare la finestra di mercato di inizio giugno per mettere a disposizione di Inzaghi il calciatore per il Mondiale per Club. Attenzione quindi a questa trattativa che, nei prossimi 10 giorni, potrebbe subire un'accelerata.