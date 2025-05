Frimpong in uscita dal Leverkusen: quanto costa

Jeremie Frimpong è pronto per il grande salto. Dopo una stagione da protagonista al Leverkusen (9 gol e 9 assist), l'esterno olandese si è confermato, pur non toccando le vette altissime dell'anno scorso. Il suo nome è sul taccuino di tantissime big e il Bayer sa che con ogni probabilità in estate sarà addio: nel contratto del classe 2000 è presente una clausola rescissoria da 35/40 milioni secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Una cifra alla portata di qualsiasi grande d'Europa.