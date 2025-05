Tottenham, Marco Silva primo nome per la panchina

Il Tottenham pensa al futuro. Gli Spurs, attualmente 16esimi, stanno vivendo una stagione molto al di sotto delle aspettative in Premier League. Soltanto il percorso europeo per il momento ha salvato la panchina di Ange Postecoglou, ma l'impressione è che a prescindere da un'ipotetica vittoria dell'Europa League a fine stagione sarà addio. E allora i londinesi si stanno guardando intorno per scegliere l'allenatore che verrà. Al momento c'è un nome che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, guida la classifica delle preferenze: si tratta di Marco Silva, attuale tecnico del Fulham. Sul tecnico portoghese però ci sono angli gli arabi dell'’Al Hilal. Tra i possibili candidati per la panchina del Tottenham ci sarebbero pure De Zerbi e Iraola.