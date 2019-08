Manchester United, Lukaku in Belgio per allenarsi con l'Anderlecht

Lukaku cambia maglia... per 24 ore. L'attaccante del Manchester United, ora 'meno lontano' dall'Inter dopo che i Red Devils hanno mollato Dybala (la Juve resta comunque in corsa), si trova in Belgio per allenarsi con l'Anderlecht guidato dall'allenatore-giocatore Vincent Kompany, amico e compagno di nazionale dello stesso centravanti. Lukaku avrebbe deciso di non restare fermo ma di tornare in patria a trovare la famiglia e allenarsi con la sua ex formazione (dal 2009 al 2011) nel giorno di riposo concesso dal club inglese, come confermano da Oltremanica. Secondo quanto scrive La Libre Belgique il 26enne non avrebbe ancora stabilito quando rientrare in Inghilterra ,preferendo aspettare che si definisca meglio il suo futuro: tale ricostruzione non trova però alcun riscontro in ambienti vicini alla punta.

Escluso dunque un braccio d ferro con di Diavoli Rossi. Ole Gunnar Solskjaer, che non ha mai schierato la punta nel pre-campionato, è stato perentorio dopo il match con il Milan: "Romelu tornerà presto in gruppo. Non si tratta di un infortunio, ma di alcuni dolori. Non volevamo rischiare nulla questo weekend. Ho parlato con lui per indicargli il giusto modo di comportarsi. Per me il caso è chiuso". Nella realtà dei fatti il tecnico norvegese non si opporrebbe alla cessione di Lukaku in quanto soddisfatto dall'inserimento di alcuni giovani nella rosa della prima squadra. Pertanto sul fronte mercato, sono giorni caldissimi: nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi colpi di scena.