Il Psg fa sul serio per Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Canal+ il club di Al-Khelaifi avrebber offerto 60 milioni alla Juventus per la Joya. Dopo lo stop alle trattative con il Manchester United il futuro dell'argentino potrebbe essere lontano da Torino e dall'Italia anche se la Signora per il suo fantasista vorrebbe almeno 80 milioni.