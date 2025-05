Napoli, non solo De Bruyne: vuole un'altra stella del City

Il Napoli pesca in Premier League, in particolare nel Manchester City, per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo il tabloid inglese The Sun, la società del presidente De Laurentiis non ha messo nel mirino solo Kevin De Bruyne che in estate lascerà i Citizens alla fine del suo contratto, ma anche Jack Grealish. Il giocatore cerca più minutaggio dopo aver vissuto una stagione complicata e gradirebbe un'esperienza all'estero. Allo stesso tempo la squadra allenata da Guardiola non vorrebbe privarsene, visto l'investimento da 100 milioni di sterline fatto nell'estate 2021 per prelevarlo dall'Aston Villa.