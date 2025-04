Inter in pole su David? Arrivano conferme dall'Inghilterra

L'attaccante del Lille sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato. Non sono solo i 25 gol e 11 assist messi a referto in tutte le competizioni con il club francese, ma è soprattutto il contratto in scadenza nel prossimo giugno a rendere David un obiettivo di tantissime big europee: su di lui ci sarebbero Liverpool, Arsenal, West Ham, Newcastle e Marsiglia. Ma nella lista delle pretendenti c'è sicuramente anche l'Inter che a fine stagione perderà almeno due attaccanti, Correa e Arnautovic in scadenza di contratto, e dovrà ricostruire il reparto intorno a Thuram e Lautaro: assicurarsi un attaccante del calibro di David a parametro zero sarebbe un'occasione da non farsi scappare. E dall'Inghilterra arrivano conferme per una pista che sarebbe sempre più calda: secondo il portale TeamTalk i dirigenti nerazzurri starebbero intensificando i contatti con l'entourage del calciatore e l'Inter sarebbe la squadra più avanti nella corsa a David. Così avanti da aver già messo un'offerta sul tavolo del canadese: un quinquennale da 4,5 milioni all'anno che, con i bonus, sfiorerebbe quota sei.