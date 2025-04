Inter-Luis Henrique: intesa sul contratto. Ed è lotta con la Roma per Steijn

Bloccato Sucic, che si aggregherà all'Inter in occasione del Mondiale per Club, l'Inter sta lavorando da settimane per un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Trattasi di Luis Henrique del Marsiglia, per il quale le trattative sono avanzate. Almeno con il calciatore che ha già detto sì al progetto nerazzurri. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli sul contratto: il 23enne, riporta Footmercato, si legherà ai 20 volte Campioni d'Italia fino al 2030.