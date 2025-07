Inter, per arrivare a Leoni serve fare cassa: da Taremi ad Asllani, cinque cessioni per il tesoretto

Cinque i "sacrificati", profili di cui l'Inter potrebbe far a meno per dare al tecnico rumeno una pedina giovane e di prospettiva per la difesa. Il primo nome nella lista dei giocatori in uscita resta Mehdi Taremi, che dopo i giorni di paura e tensione in Iran (con la guerra che lo ha costretto a saltare il Mondiale per Club, ndr) dovrà cercare nuova sistemazione. Arrivato a zero dal Porto, l'iraniano non ha sfondato in maglia nerazzurra chiuso dalla coppia Lautaro-Thuram e il club punta alla plusvalenza per far cassa. La valutazione è di 8 milioni e le pretendenti non mancano. A bussare alla porta interista ci sarebbe il Besiktas, che dopo l'addio di Ciro Immobile cerca una nuova punta di spessore per poter competere con Galatasaray e Fenerbahce per ottenere il 69esimo titolo della storia. Ma sul 33enne ci sarebbero anche West Ham, Fulham e il neo promosso Leeds.