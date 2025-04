Juventus, occhi su Krstovic: c'è la concorrenza dell'Inter

La Juve monitora attentamente anche Lorenzo Lucca e l'ex atalantino Rasmus Hojlund, anche se il sogno della dirigenza resta Victor Osimhen. Per il nigeriano occorrerebbe tuttavia un esborso economico importante, visto che il Napoli chiede i 75 milioni della clausola, e c'è la concorrenza del suo attuale club, il Galatasaray, che vorrebbe trattenerlo in Turchia. In tutto questo turbinio di nomi resta naturalmente da decifrare il futuro di Dusan Vlahovic, tornato centrale con Tudor, ma sempre sul piede di partenza complice il contratto in scadenza a giugno 2026. Quel che è certo è che, anche se la stagione è tutt'altro che conclusa, le grandi manovre in vista della prossima sono già cominciate.