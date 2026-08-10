Frosinone, ufficiale l'arrivo di Masini in prestito

Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista il centrocampista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ecco il comunicato del Frosinone.
Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Genoa CFC per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Patrizio Masini.
Il centrocampista classe 2001 arriva in giallazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, e ha sottoscritto un contratto della durata di quattro anni.