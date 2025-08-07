Leverkusen, caccia dell'erede di Wirtz: Akliouche il sogno

Il Bayer Leverkusen a caccia dell'erede di Florian Wirtz. Dopo che il genietto tedesco è volato ad Anfield per una cifra superiore ai 120 milioni di euro, il club tedesco si è messo alla ricerca di un possibile sostituto. I nomi più alti nella lista del neo tecnico Erik Ten Hag sono quelli di Harvey Elliot del Liverpool e Maghnes Akliouche del Monaco. In particolare, secondo quanto riporta l'esperto di mercato di Sky De Florian Plettenberg, il francese classe 2003 sarebbe il sogno delle Aspirine: il club di Montecarlo lo valuta intorno ai 50 milioni, trattativa in corso.