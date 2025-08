Luca Percassi fa il punto sul caso Lookman, confermando l'accordo col giocatore per una cessione in questa sessione di mercato ma specificando che l'intesa riguardava solamente un trasferimento all'estero: "L'anno scorso a fronte di un'offerta da 20 milioni del Psg il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto e l'Atalanta, essendo una società credibile, si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall'Atalanta, sia per quello che ha fatto lui, sia per quanto ricevuto da parte della società", le parole dell'amministratore delegato dei bergamaschi a margine della presentazione di Sportiello.