Mercato

Il Tottenham ci prova per Nico Paz: il Como vuole 70 milioni

07 Ago 2025 - 14:08

Dopo il grave infortunio di Maddison e la partenza di Son, il Tottenham cerca talento da inserire sulla propria trequarti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli inglesi sarebbero interessati a Nico Paz: per la stellina argentina gli Spurs si sarebbero spinti fino a 40 milioni. Il Como però non ha alcuna intenzione di venderlo a meno di un'offerta irrinunciabile quantificata tra i 60 e i 70 milioni di euro. Una cifra molto alta dovuta anche dalla percentuale del 50 per cento che i lariani dovrebbero corrispondere al Real Madrid in caso di cessione di Nico. 

16:00
Psg, trovato l'accordo con il Lille per Chevalier
15:40
Torino forte su Elmas: accordo con il Lipsia vicino
15:13
La Cremonese spinge per Bondo: c'è l'ok del Milan, la formula
14:32
Parma, ai dettagli la trattativa per Man al PSV
14:10
Leverkusen, caccia dell'erede di Wirtz: Akliouche il sogno