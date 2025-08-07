Il Tottenham ci prova per Nico Paz: il Como vuole 70 milioni

Dopo il grave infortunio di Maddison e la partenza di Son, il Tottenham cerca talento da inserire sulla propria trequarti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli inglesi sarebbero interessati a Nico Paz: per la stellina argentina gli Spurs si sarebbero spinti fino a 40 milioni. Il Como però non ha alcuna intenzione di venderlo a meno di un'offerta irrinunciabile quantificata tra i 60 e i 70 milioni di euro. Una cifra molto alta dovuta anche dalla percentuale del 50 per cento che i lariani dovrebbero corrispondere al Real Madrid in caso di cessione di Nico.