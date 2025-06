Piccolo problema fisico per Marcus Thuram nel ritiro dell'Inter al Mondiale per Club. L'attaccante nerazzurro ha riportato un lieve affaticamento ai flessori. Pio Esposito invece potrebbe recuperare per la prossima partita. Per quella successiva contro il River Plate invece Chivu dovrebbe poter avere a disposizione Frattesi, Calhanoglu e Dumfries. Ancora out, invece, per il momento, Bisseck e Zielinski.