Il Fenerbahce non molla Calhanoglu: nuovo assalto al turco. L'alternativa è Douglas Luiz

A meno di un mese dalla fine del mercato sirene turche continuano a cantare per convincere Hakan Calhanoglu a lasciare l'Inter. Il nome del centrocampista nerazzurro è stato inflazionatissimo in questa finestra estiva, soprattutto dopo le parole di Marotta e Lautaro nel post naufragio con il Fluminense al Mondiale per Club. In quel periodo Hakan stava flirtando con il Galatasaray, suo club del cuore. Il Cimbom però ha deciso di concentrare le proprie risorse su Victor Osimhen, rimanendo senza budget per portare a Istanbul il capitano della nazionale. Poco dopo, anche gli storici rivali del Fenerbahce hanno fatto un tentativo per il 20 nerazzurro, senza però riuscire a convincere del tutto il calciatore. Oggi però, secondo quanto riporta Orazio Accomando, Mourinho starebbe preparando un nuovo assalto ad Hakan. Una strada oggi molto più stretta e impervia di qualche settimana fa: sia Calhanoglu stesso che i vertici nerazzurri, alla ripresa dei lavori alla Pinetina, hanno escluso una separazione che, a un certo punto dell'estate, sembrava quasi certa.